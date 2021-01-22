Динчанка сообщила о нарушении ДПС. Так ли это? Ответ Госавтоинспекции

На парковке на улице Красноармейской в Динской сотрудники ДПС, по мнению местной жительницы, оставили машину на парковочном месте для инвалидов. В редакцию “РВС” она прислала фото.

Журналист отправила снимок в Госавтоинспекцию Динского района. Там дали разъяснения.

По информации ведомства, сотрудники дорожно-патрульной службы в данном случае ПДД не нарушили. Свой ответ пояснили.

Дорожный знак “Парковка” действительно установлен со специальным дорожным знаком “Инвалиды”.

Инвалидные места, по правилам ПДД, занимают 10 % от всех мест на парковке.

Например, если возле какого-то торгового центра, жилого дома или учреждения 20 парковочных мест и нет никаких указателей (разметки на асфальте или радиуса действия), то 2 места из всех (10 % от 20) – это для инвалидов. Минимум одно парковочное место для инвалидов по правилам обязательно должно быть.

Инвалидными местами считаются те, которые расположены ближе к знаку после него.

Патруль в этот день стоял на своей парковке (около ТЦ), перед знаком другой, возле магазина (их там несколько: перед музеем, ТЦ и магазином). Проезд не загораживал, так как напротив нет ворот и движение не сквозное.

Вся парковка не может быть отведена для инвалидов, только 10 %, но при этом иметь не меньше одного парковочного места для них.

Там, где поставили машину сотрудники ДПС, около 8 парковочных мест. Исходя из ПДД, для инвалидов отведено одно, остальные 7 мест – для людей, не имеющих ограниченные возможности здоровья, где и стояли представители Госавтоинспекции.

В госучреждении напомнили: водители, которые не относятся к инвалидам, но занимают их парковочные места, рискуют получить штраф в размере до 5000 рублей согласно п. 2 ст. 12.19 КоАП РФ.