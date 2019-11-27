Динчанка: «У мамы проблемы с получением важных лекарств»
Динчанке поставили несколько серьезных диагнозов, среди которых – почечная недостаточность. Восьмой год она переносит свой недуг при поддержке динских медиков. Каждый месяц женщина должна получать четыре упаковки препарата кетостерил, который позволяет почкам нормально функционировать. Получала она лекарства по федеральной льготе. Так было до тех пор, пока не начались проблемы в поставке. Второй месяц женщина не могла получить этот препарат.В надежде на помощь в редакцию «РВС» пришла ее дочь.
Она уже обращалась в Министерство здравоохранения по Краснодарскому краю, где ей ответили, что помочь ничем не могут. Так же ответили и в Динской ЦРБ – сказали, что есть проблемы с поставщиком препарата. Кетостерил продается в аптеках, однако его стоимость может подскакивать за 3000 рублей. Таких денег у семьи нет.
Из-за отсутствия лекарства пожилая женщина может испытывать проблемы с почками. Если долго его не принимать, то пенсионерку госпитализируют. Дочь признается, что нареканий к работе медицинского персонала у нее нет. Напротив, если бы не их добросовестный труд, то для ее матери все давно могло бы кончиться плачевно. Однако проблема с поставкой препарата сильно омрачает жизнь пациентки, и тут не могли помочь даже в ЦРБ.
«РВС» обратилась в администрацию Динской ЦРБ с просьбой рассказать о причинах задержки поставки препарата.
Как сообщил исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев, лекарственные средства для льготников поступают в уполномоченную аптеку ГУП «Кубаньфармация». Для получения медикаментов в аптеке люди предъявляют рецепт на необходимый препарат.
Закупка лекарств для льготной категории осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом*, в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
В случае отсутствия препарата на день выписки рецепта вопрос решается в индивидуальном порядке, с проведением, при возможности, замены, госпитализации в стационарные отделения. Для решения вопроса о возможности использования альтернативных схем лечения пациент может быть направлен в краевые лечебные учреждения.
По всем возникающим вопросам по обеспечению лекарствами на льготной основе пациенты могут обращаться к заместителю главного врача по поликлиническому разделу работы:
ст. Динская, ул. Кирпичная, 73, кабинет № 81, Динская районная поликлиника, телефон 6-24-22.
Пока шло разбирательство на уровне документов, выяснилось, что препарат женщина все же получила. Поздно вечером ей позвонили и сказали, что утром она может забрать кетостерил. Сейчас пенсионерка снова принимает свои лекарства.
*Федеральный закон от 5.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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