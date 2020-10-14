Динчанка: «У мужа сахарный диабет, мы не можем получить инсулин»

Проблема с выпиской рецепта стала поводом для обращения жительницы Пластуновской. У ее мужа сахарный диабет, группы инвалидности у него нет, есть муниципальная льгота. Ранее получали инсулин бесплатно в поликлинике.

«С конца сентября мы не можем не то чтобы получить инсулин, выписать рецепты некому. Звоню я через день в Пластуновскую поликлинику, на что мне отвечают: “Терапевтов нет. Когда будут, не знаем, обещают на следующей неделе“. 13 октября терапевта все нет. Пробовала звонить на горячую линию здравоохранения края, жалобу принимают – и все, дальше нет дела. Один раз дозвонилась до заместителя главного врача, сказал, завтра будет врач, но уже прошло 2 недели с того момента и ничего не изменилось. Я в третий раз позвонила на горячую линию здравоохранения, мне сказали, что могут принять еще раз жалобу, срок рассмотрения – от 3 до 7 дней и все. Никто не может нам помочь. Я все понимаю – сейчас сложная обстановка, но куда деваться больным с таким заболеванием? И мы не одни, наверное, в районе с сахарным диабетом?» – обрисовала ситуацию жительница Пластуновской.

За комментарием мы обратились к главному врачу Динской ЦРБ Сергею Чикишеву.

«Вопрос замены специалиста в случае временного отсутствия по причине нетрудоспособности решается оперативно, сразу после того как становится известно о невыходе работника. В течение последнего месяца дважды были случаи невыхода врача. На следующий день или в этот же день к приему больных привлекались специалисты из других подразделений ЦРБ Родственница больного обратилась для выписки препарата 13 октября. Предложено представить медицинские документы, обязательные для бесплатной выписки. 14 октября назначена явка для получения рецептов», – пояснил он.