В редакцию «РВС» обратилась жительница Динской. Она рассказала, что в середине мая у ее матери появились отеки, вызвали скорую. Когда врачи приехали, по ее словам, женщина была при полной памяти.

«Врачи ее проверили, сделали какой-то укол, после чего она стала “как будто пьяной”. Сказали, чтобы собирали, повезут в больницу. На вопрос “куда?” ничего не ответили», – рассказала динчанка.

Как она пояснила далее, оказалось, что увезли в Полтавскую.

«Я только на 4 день нашла свою маму. Мне рассказали, что, когда спросили, есть ли у нее родные, она помахала головой. В больницу не пускают, карантин. Просила хотя бы сфотографировать или дать ей трубку, чтобы поговорить. Дали телефон какой-то незнакомой бабушке. Я понимаю, что это не мама, спрашиваю: “Как зовут ваших внуков?”, и тут выхватывает трубку врач и говорит: “Вы что, не понимаете, что это ваша мама?” Сейчас прозваниваю, они сбрасывают. 9 день пошел (на момент обращения), мне надо маму спасать, а я ничего не могу сделать, даже не знаю, что с ней там и в каком она состоянии», – дополнила обратившаяся.

Журналист «РВС» обратилась в Динскую ЦРБ.

По поводу состояния пациентки медики не имеют права давать информацию СМИ, но некоторые моменты прояснили. Вопросы были заданы следующие:

Обязаны ли медики сообщать при каких-либо изменениях о состоянии пациента и его переводе?

Почему специалисты скорой не уточнили, куда везут пациента?

Почему не взяли контакты родственников?

Почему не сообщили родным, что перевели?

Почему не сообщили о состоянии пациента, когда родной человек интересуется?

Куда стоит обращаться людям, чтобы узнать о состоянии близких?

Ответ получили такой.

Информация о состоянии пациента, его переводе в другие медицинские учреждения медицинскими работниками предоставляется только в случае согласия пациента и круга лиц, указанных в информированном добровольном согласии на оказание медицинской помощи (ст. 13 ФЗ РФ № 323*).

Сотрудники скорой медицинской помощи сообщают родственникам о транспортировке в ЦРБ, профиль госпитализации пациента определяется после проведенного обследования и осмотров врачей-специалистов.

При госпитализации пациента в сознании, не лишенном дееспособности, без нарушения поведения вся информация о наблюдении и лечении предоставляется непосредственно больному, право пациента принимать решение об информировании родственников.

Информацию о состоянии здоровья родственники непосредственно получают от самого пациента, либо при его согласии – от лечащего врача. В случае тяжелого состояния больного, пациента с нарушенным сознанием информация может быть предоставлена ближайшим родным (дети, родители, супруги) при обращении их в медицинскую организацию.

В Динской ЦРБ добавили, что заместителем главного врача по медицинской части проведена беседа с заявителем, в ходе которой даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.

*Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ст. 13).