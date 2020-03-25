“У нас есть дом на ул. Зеленой в ДНТ “Садовод”, но мы не можем переехать, так как “Динские электросети” отказываются подключать третью фазу, а у нас все на электроэнергии”, - такое обращение поступило от местной жительницы.

Почему обратившаяся получает отказ, журналист “РВС” узнала в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.

“Новое технологическое присоединение или увеличение существующей мощности осуществляется на основании заявки, направляемой в электросетевую организацию.

Заявка должна подаваться не лицами, энергопринимающие устройства которых расположены в границах ДНТ “Садовод”, а самим председателем ДНТ “Садовод” на увеличение мощности по границе балансовой принадлежности”, - прокомментировали в организации.

Чтобы узнать, планируют ли это делать в ДНТ “Садовод”, журналист обратилась к председателю Наталье Христусь.

Выяснилось, что она уже подавала заявку на увеличение мощности энергопринимающего устройства, принадлежащего потребителю, расположенного на ул. Зеленой в ДНТ "Садовод". Однако получила отказ, из которого следует, что с заявкой необходимо обратиться в другую сетевую организацию.