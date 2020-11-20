Динчанка возмущена: в стоматологии лечение по полису, а снимки - платно

Детская стоматология. Лечение по полису, а вот снимки сделать только в платной клинике, отправляют на улицу Шевченко, а снимок одного зуба там 200 рублей. Такую проблему обозначила молодая мама из Динской.

"Я была свидетелем того, что ребенка беспокоили 2 зуба по разным сторонам! И это 400 рублей! бабуля приходила с внучкой! Денег нет совсем на снимки, еле на еду хватает! Мать недавно умерла у девочки, одна бабушка и дедушка, и тут выхода нет, идти деньги отдавать? Что делать таким семьям? Ведь таких много, сплошь и рядом! Неужели в детскую стоматологию, не могут сделать для деток этот аппарат для снимков?", - рассказывает динчанка.

Главный врач Динской ЦРБ Сергей Чикишев пояснил, что в ближайшее время в планах возобновление работы рентгенологического кабинета в стоматологической поликлинике станицы Динской.

"Необходимые оборудование подготовлено. Кабинет будет работать по графику", - подытожил он.







