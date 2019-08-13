Динчанка ехала по трассе и на ее авто упала ветка. Ущерб – 30000 рублей.

4 августа был довольно сильный ветер, в результате чего пострадал автомобиль одной из динчанок.

«По дороге в Динскую от поселка Зарождение ветром повалило много ивушек. Так, например, на мой автомобиль упала ветка и разбила мою машину. Как результат – сильный испуг и восстановление авто за свой счет в размере 30000 рублей. Очень хочется, чтобы те, кто занимается уборкой и обрезкой сухих деревьев, все-таки занялись уборкой всего этого, иначе может пострадать еще кто-нибудь. Даже в моем случае, если бы дерево упало на лобовое стекло, последствия могли быть плачевными», – рассказывает девушка.





Как объяснили в дорожной службе, которая обслуживает этот участок трассы, если дерево упало и лежит на проезжей части, это действительно их забота, они обязаны его ликвидировать, но если дерево стоит даже в полосе их отвода, они должны для начала получить порубочный билет в Лесфонде. К слову, сделать это не так легко. Только если дерево признают сухостоем или аварийным, билет выдадут. На данный момент дорожная служба на участке трассы, о котором идет речь выше, уже провела обрезку деревьев, но специалисты еще раз подчеркнули, что просто так рубкой они заниматься не могут.

Адвокаты дают рекомендации, как нужно действовать, если во время движения на ваше авто упало дерево. Для начала необходимо обратиться в ГИБДД, в протоколе о ДТП должна быть зафиксирована причина инцидента – дерево, описан ущерб. Далее необходимо разобраться, в чьей зоне ответственности этот участок трассы (муниципалитет, краевая администрация и т. д.). Кроме того, следует обратиться в кратчайшие сроки в экспертную организацию, которая имеет в своем штате эксперта-биолога, для проведения экспертизы по определению причины падения дерева. Обратитесь к предполагаемому виновнику с претензией, которая в данной категории дел и не является обязательной процедурой, но ее написание иногда позволяет сэкономить время на разрешение спора. В претензии следует указать обстоятельства происшествия, сумму восстановительного ремонта и требование возместить ущерб добровольно. Приложить заключение эксперта и документы, полученные у должностного лица. Если вы получили отказ от добровольного возмещения вреда, обратитесь в суд с исковым заявлением.