“В августе я подключила газ, все заплатила, договора на техническое обслуживание заключила. В конце года приходит, как сказали, новый представитель газовой службы, и требует от меня опять заключить (через 5 месяцев) новый договор. У меня же уже есть действующий”, – с таким сообщением обратилась в “РВС” жительница Динской.

“Что делать тем, у кого даже полгода после заключения нового договора не прошло? Он имеется на руках, все оплачиваю, квитанции есть”, – задается вопросом динчанка.

Журналист обратилась в филиал № 1 АО “Газпром газораспределение Краснодар” в Динской.

Там рассказали, что это тот же самый договор, но новой редакции. В нем более расширенные положения, поэтому его предлагают перезаключать. Цена технического обслуживания газового оборудования при этом остается та же. В документе подробнее прописаны обязательства организации и собственника жилья. Требования меняются, из-за этого в договор вносятся поправки.

Согласно постановлению правительства РФ от 14.05.2013 г. №410, работы по техобслуживанию и ремонту внутриквартирного дома проводятся с периодичностью раз в год, хотя раньше было раз в три года.

Сам факт наличия договора на техническое оборудование должен быть для обеспечения безопасного потребления газа. В рамках этого договора специалистам необходимо предоставлять доступ для проведения плановых работ.

Работы по обслуживанию газопровода, принадлежащего общедомовому имуществу многоквартирного дома, проводятся в том числе с отключением от газоснабжения многоквартирного дома. Приостановить поставку газа с предварительным уведомлением на постоянной основе имеет право поставщик газа.