Соревнования по вольтижировке. Динчанка – вторая в России

Динчанка Ксения Лоскутова заняла 2 место по вольтижировке на всероссийских соревнованиях, которые состоялись 23-25 октября в Тверской области.

Вольтижировка - дисциплина конного спорта, в которой спортсмены, пара или группа спортсменов выполня.т программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом.

Ксения – выпускница школы № 4 в Динской, а сейчас студентка 1 курса юрфака КубГАУ. Она уже четыре года занимается вольтижировкой и джигитовкой. Да-да, эта девушка не просто мастерски выполняет трюки верхом на лошади, она может делать это еще и с шашкой в руках.