Динчанка: «Необходимость продлевать инвалидность в карантин – преступление»

Динчанка рассказала о ситуации, которая в силу появления карантина создала проблемы для ее семьи.

«У меня ребенок-инвалид. Сейчас, чтобы подтвердить инвалидность, нужно пройти медосвидетельствование. Соответственно, идти в поликлинику, тащить туда ребенка. Но нам же рекомендуют даже из дома не выходить. А кто даст гарантию, что, проехав в общественном транспорте, мы еще коронавирус не подцепим?! Считаю, что это настоящее преступление – в такое время не продлить инвалидность автоматически!» – рассказывает женщина.

Журналист «РВС» обратился в Динскую ЦРБ, где прокомментировали эту ситуацию.

«Действие указа президента Российской Федерации “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней”* не распространяется на работников медицинских и аптечных организаций.

Кроме того, учреждения МСЭ отнесены к медицинским организациям, которые осуществляют медицинскую деятельность – проведение медико-социальной экспертизы с целью определения потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию**.

Динская ЦРБ предпринимает все меры по своевременному обследованию граждан в целях соблюдения сроков направления на медицинское освидетельствование в бюро МСЭ», – пояснил исполняющий обязанности главного врача Сергей Чикишев.





По всем вопросам можно обращаться к заведующей детским поликлиническим отделением по телефону 8 (86162) 6-29-44, на горячую линию ЦРБ: 8 (800) 500-84-86.













*Указ президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней согласно подпункту “б” пункта 2».

**В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».