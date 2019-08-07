Динчанке из-за отсутствия своего жилья не отдают ребенка из интерната

В редакцию «РВС» обратилась жительница станицы Старомышастовской с просьбой о помощи.

У Натальи двое детей-инвалидов — 23-летний Денис и 15-летняя Кристина. У обоих из них ДЦП и эпилепсия.

Женщина живет с дочерью, сын находится в армавирском детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

«Когда Кристина была маленькая, мне посоветовали отдать Дениса в интернат, чтобы он был под присмотром, а я справлялась с дочерью. По глупости так и сделала, чтобы хоть чуть легче было. Навещала его. Потом, когда сыну исполнялось 18, поехала, чтобы забрать его домой. А у меня спросили, есть ли собственное жилье. Нет. Тогда и не отдадим парня. Когда будет своя крыша над головой — заберешь.

Даже отговаривали его забирать, мол, ребенок тяжелый. Я понимаю, что нелегко будет, но семья должна быть вместе.

А где же я могу взять эти деньги на жилье — не работаю, ведь за дочкой присмотр и уход нужен. Муж работает, но у него тоже проблемы со здоровьем, сейчас вот должен устроиться в маслоцех. Выживаем на пособие.

Но получаемых денег от выплат катастрофически не хватает. Весь доход нашей семьи тратится на самое необходимое: продукты, лекарства, базовые покупки.

О том, чтобы накопить на жилье, и говорить не приходится.

Живем у людей, которым присмотр за домом нужен. Сейчас его выставили на продажу. Неизвестно, через какое время купят дом. Потом попросту окажемся на улице», - рассказывает Наталья.

Женщина, собрав необходимые документы, подала их в администрацию Динского района, чтобы получить недвижимость как нуждающаяся семья.

Сейчас они 39-е на очереди.

Как сообщили Наталье, есть люди-очередники еще с 90-х годов.

«Даже не знаю, сколько же мы будем ждать это жилье... Через 2,5 года дочь станет совершеннолетней. И что тогда, больше мы не сможем претендовать на него? Как же нам быть?

Я очень надеялась, что моя семья сможет получить жилье вне очереди, так как ребенок — инвалид. Но, как сказали в администрации, такая льгота не предусмотрена», - объясняет женщина.

Мать Натальи живет в хуторе Новом (Старомышастовское сельское поселение). У нее 1/4 часть дома.

«Если бы администрация и владелец дома согласились нам отдать это жилье по госпрограмме, то мы бы сами и ремонт сделали, и обустроили бы его под нужды детей. Но это лишь мечты», - вздыхает женщина.

Журналист узнала в районной администрации, могут ли снять семью с очереди по достижению совершеннолетия дочери и положены ли им льготы по инвалидности ребенка.

Чиновники пояснили, что возраст участников этой муниципальной услуги не ограничен. Здесь обозначена только одна категория — нуждающиеся в жилом помещении. Никаких льгот для инвалидов не предусмотрено.





Для справки

В Динском районе существуют программы, которые направлены на улучшение жилищных условий для молодых семей и устойчивое развитие сельских территорий.