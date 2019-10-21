Динчанку и ее спутника задержали за пропаганду наркотиков

Сотрудники краснодарской полиции на улице Одесской задержали парня и девушку, которые баллончиками наносили надпись на один из гаражей. Выяснилось, что ребята таким образом размещали ссылку на интернет-ресурс, где осуществляются пропаганда, реклама и предложения о продаже наркотических средств.

18-летний житель Московской области и 20-летняя жительница Динского района признались, что недавно нашли подработку. В их обязанности входило размещение рекламы наркотиков на улицах Краснодара. Оставляя ссылку, им нужно было предоставить фотоотчет, за одну такую надпись им обещали оплату — 50 рублей. За несколько дней молодой человек и его спутница разместили около 70 надписей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару, за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения на молодых людей составили административный протокол, предусматривающий штраф в размере до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о привлечении правонарушителей к административной ответственности за пропаганду наркотических веществ. За это предусмотрено наложение штрафа до 5000 рублей.