Динчанку возмутил дрифт в Комсомольском парке (видео)
Видео ниже сняла подписчица аккаунта "РВС" в инстаграме в начале июля на стоянке Комсомольского парка.
"Время 12 часов ночи. Теперь понимаю людей, которые жаловались на шум в Комсомольском парке. Запах жженой резины на всю округу", – говорит автор видео.
"На шум приходил пеший патруль из полицейских и казаков. Он сразу уезжал, но через какое-то время приезжал еще. Что у человека в голове? Непонятно", – рассказала подписчица.
Видео передано в ГИБДД Динского района.
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Комментарии
Да всех уже это возмущает!!! Живем в центре,просто ад а не отдых у нас вечером и ночью,до каких пор это будет продолжаться? Кто то может меры принять??? Машины гоняют,музыка с машин гремит и это почти до утра, это что же происходит? Сплошные нарушения Закона! Ну правда,Губернатору писать что ли,может он порядок наведет в станице раз другие не могут!
Проживаем недалеко от Фонтанной площади и у нас такие концерты каждую ночь, никогда раньше такого беспредела не было, превратили станицу не знаю даже во что, а пятница и выходные с 9 вечера и до 5 утра это вообще жесть хоть из дома убегай.