Динская молодежь заняла призовые места в

28 сентября в Горячем ключе прошёл первый отборочный этап открытого чемпионата «Что? Где? Когда?».

Представлять Динской район отправились две комманды. Одна в возрасте от 14 до 17 лет, вторая – от 18 до 29. По итогу сборная Юношеской Лиги заняла второе место, а командный состав Высшей Лиги – первое.

Чемпионат проводится с целью повышения интереса к интеллектуальному творчеству, развития эрудиции и сообразительности у молодежи.

В мероприятии принимали участие команды муниципальных образований Краснодарского края, соревноваться ребята приехали из Ленинградского, Славянского, Тихорецкого, Туапсинского, Ейского районов, из городов Армавир, Сочи, Краснодар и других.