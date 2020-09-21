Динская ЦРБ об акушерском отделении медучреждения

Медики Динской ЦРБ рассказали, что за 6 месяцев 2020-го в акушерском отделении родилось на 120 детей больше, чем за тот же период прошлого года.

В поликлиниках и в стационарах района работают 29 врачей акушеров-гинекологов, 4 врача-неонатолога, 24 акушерки и 5 медицинских сестер неонатологического отделения роддома. 10 врачей акушеров-гинекологов и 3 врача-неонатолога имеют высшую квалификационную категорию, 2 врача – первую. Остальные молодые специалисты нарабатывают стаж для последующей аттестации.

"Практически все акушеры-гинекологи могут выполнить ультразвуковое исследование, заведующая женской консультацией Е.В. Симонова – высококлассный специалист в области ультразвукового контроля развития плода, врач акушер-гинеколог Старомышастовской участковой больницы В.В. Осадчий, прибывший к нам в район по программе «Земский доктор», имеет подготовку и опыт работы по репродуктологии (лечение семейных пар при бесплодии). Большой опыт работы врачей акушеров-гинекологов роддома Ю.Н. Григорьева, И.И. Беркоз, А.Л. Чёрного позволяет выполнять хирургические акушерские вмешательства женщинам в случаях сложного течения родов", – отметили в медучрежеднии.

Что касается материально-технического обеспечения, то на данный момент проводится поэтапный ремонт палат в акушерском отделении, уже отремонтирована столовая для пациенток.



