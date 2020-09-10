Динская ЦРБ получила новую машину скорой помощи
Ключи от автомобиля Ford Transit сегодня, 10 сентября, получил главный врач Сергей Чикишев. Вручил ему их министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов на территории краевой больницы № 1.
В комплектацию скорой входят: аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-монитор, электрокардиограф с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, монитор параметров пациента, аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележка-каталка для транспортировки пациентов с электроприводом и другое оборудование в соответствии с требованиями Минздрава России.
Новые машины получили 12 муниципалитетов Кубани.
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