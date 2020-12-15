Динская ЦРБ получила новую машину скорой помощи

Это автомобиль Ford Tranzit класса B. Как сообщает районная администрация в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, приобретен он за средства федерального бюджета, его стоимость - 3,7 млн рублей.

Оснащена скорая дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, электрокардиографом, реанимационным и акушерским наборами и другим оборудованием, которое необходимо для оказания экстренной медицинской помощи.

Кроме Динского района, ключи от специализированных автомобилей получили еще 9 муниципалитетов края.