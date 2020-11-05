Динская ЦРБ получила три новых автомобиля скорой помощи

Динская ЦРБ получила три новых автомобиля скорой помощи
Фото: администрация Динского района

Динская ЦРБ получила три новых автомобиля скорой помощи

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2 часа назад Автомобили скорой помощи для Динской ЦРБГазета РВСДинская ЦРБДинской районНовости Динского районаСкорая помощь Динской ЦРБ

Как отметил глава Динского района Евгений Пергун в своем официальном аккаунте в соцсетях, произошло это при благотворительной поддержке «Каспийского трубопроводного консорциума».

Вот, что входит в оборудование автомобиля:

  • система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS,
  • аппарат ИВЛ,
  • дефибриллятор-монитор,
  • электрокардиограф,
  • компрессорный ингалятор,
  • автоматический дозатор лекарственных средств,
  • экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови,
  • 10-литровый кислородный баллон,
  • термоконтейнеры,
  • наборы для транспортировки пострадавших, иммобилизации, оказания акушерской помощи и другие медицинские устройства и оборудование.

“Всего в рамках благотворительной программы на средства КТК в Краснодарском крае закуплено 10 автомобилей СМП общей стоимостью 35,6 млн рублей.

Аналогичные машины направились в Крымскую ЦРБ, Кореновскую ЦРБ и на станцию скорой медицинской помощи Кавказского района”,  написал глава муниципалитета.

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