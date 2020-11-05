Фото: администрация Динского района
Динская ЦРБ получила три новых автомобиля скорой помощи
Как отметил глава Динского района Евгений Пергун в своем официальном аккаунте в соцсетях, произошло это при благотворительной поддержке «Каспийского трубопроводного консорциума».
Вот, что входит в оборудование автомобиля:
- система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS,
- аппарат ИВЛ,
- дефибриллятор-монитор,
- электрокардиограф,
- компрессорный ингалятор,
- автоматический дозатор лекарственных средств,
- экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови,
- 10-литровый кислородный баллон,
- термоконтейнеры,
- наборы для транспортировки пострадавших, иммобилизации, оказания акушерской помощи и другие медицинские устройства и оборудование.
“Всего в рамках благотворительной программы на средства КТК в Краснодарском крае закуплено 10 автомобилей СМП общей стоимостью 35,6 млн рублей.
Аналогичные машины направились в Крымскую ЦРБ, Кореновскую ЦРБ и на станцию скорой медицинской помощи Кавказского района”, – написал глава муниципалитета.
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