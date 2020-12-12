Динская ЦРБ присоединилась к флешмобу медиков

Флешмоб #НеВстречайтеНовыйгодсНами запустили врачи Краснодарского края. Медики в социальных сетях публикуют фото с этим хештегом.

"Чуть больше двух недель осталось до новогодних праздников. Этот самый любимый с детства праздник принято встречать в кругу семьи, родных и близких нам людей. Мы очень надеемся, что так и будет! Именно 2 недели – это срок инкубации коронавирусной инфекции (период от момента заражения до начала появления симптомов). То есть, в ближайшие дни нам стоит очень серьёзно подойти к соблюдению ограничительных мероприятий, чтобы новогодние праздники не омрачились болезнью.

Не посещайте места с большим количеством людей, пусть этот год будет исключением для тех, кто привык покупать подарки близким в крупных торгово-развлекательных центрах Краснодара, так как лучший подарок - это ваше здоровье и хорошее самочувствие всех членов семьи.

Все крупные магазины в наших населенных пунктах работают допоздна, старайтесь покупать продукты в часы наименьшего пребывания в них людей. Обязательно наденьте маску в магазине, в общественном транспорте, на рынке и в других местах, где вам предстоит контакт с людьми. Обработайте руки любым, пусть даже самым недорогим, дезинфекционным средством – сейчас их продают везде. Совершенно несложные меры защиты помогут уберечь себя и близких от заболеваия.

Мы присоединяемся к призыву всех медиков Кубани: не встречайте Новый год с нами!", - подписали в социальных сетях обращение к пациентам врачи Динской ЦРБ.