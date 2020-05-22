В одном из госпиталей скончался пациент из Динского района с COVID-19.

Об этом в своем официальном инстаграм-аккаунте сообщила Динская ЦРБ.

"Один заболевший, к глубокому сожалению, умер в одном из краевых лечебных учреждений. Инфекционное заболевание протекало на фоне тяжёлой сопутствующей патологии. Несмотря на все усилия медиков, спасти пациента не удалось", – сообщили медики.

По данным Динской ЦРБ, 22 мая выявлено 3 жителя района с положительным результатом обследования на коронавирусную инфекцию.

16 пациентов проходят лечение в стационарных условиях. Всего за период пандемии у 36 жителей района подтвердилось инфицирование.

20 человек выписаны с выздоровлением.

По данным оперштаба Краснодарского края, за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 92 человек в возрасте от 2 лет до 91 года.

Это 59 женщин и 33 мужчины.

в Краснодаре – 27;

в Сочи заражены 9 граждан;

в Кавказском районе – 8;

в Гулькевичском районе и Армавире – 7;

в Белореченском районе – 5;

в Новороссийске – 4;

по 3 новых случая подтверждено в Красноармейском, Ейском и Тихорецком районах;

по 2 – в Апшеронском и Староминском районах;

по 1 – в Славянском, Лабинском, Крымском, Калининском, Усть-Лабинском, Северском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Кущевском, Новокубанском, Новопокровском районах и Горячем Ключе.

Данные краевого оперштаба и Динской ЦРБ могут не совпадать.

Общее число подтвержденных случаев на Кубани достигло 3066, среди зараженных 175 детей. При этом 1764 пациента уже выздоровели, из них 120 за последние сутки.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 54.

За время пандемии в крае скончались 27 человек.

38 пациентов сейчас находятся в тяжелом. Все они подключены к аппаратам ИВЛ.

В обсерваторы на территории десяти муниципальных образований помещен 2441 человек. За все время через них прошло 5745 граждан. У 38 из них был выявлен коронавирус.

Роспотребнадзором проведено 40613 лабораторных исследований, лабораториями минздрава – 109006, в том числе 2213 за последние сутки.