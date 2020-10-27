Динская ЦРБ: «Возросло число вызовов терапевтов на дом». Сводка COVID-19

Динская ЦРБ рассказала об эпидобстановке в районе.

За прошлую неделю выявлен 91 случай коронавирусной инфекции. Каждый подтвержден лабораторно.

С марта этого года всего COVID-19 заразились 843 человека. Сейчас лечатся 386. Выздоровели 403. 36 пациентов зарегистрированы в Динском районе, но фактически проживают за его пределами. За весь период умерли 18 зараженных.

В Динской ЦРБ отметили, что резко возросло количество вызовов врачей-терапевтов на дом.

«Например, в Динскую районную поликлинику в день поступает до 96 вызовов на дом (раньше их было не более 25) . Для посещения пациентов на дому к работающим двум врачам привлечены еще два специалиста. Это при том, что поток пациентов, посещающих поликлинику, тоже вырос», – рассказали медики.

В организации дополнили, что учреждения здравоохранения сейчас работают с большой перегрузкой.

Принимаются меры для того, чтобы увеличить число коек в госпиталях и количество проводимых лабораторных тестов для пациентов с клиническими проявлениями заболевания.

«Чтобы помощь оказывалась качественно и своевременно, лабораторные анализы проводились в плановом порядке без длительного срока ожидания результатов, от нас требуется приложить незначительные усилия по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией. Маски, соблюдение социальной дистанции и ограничение, а лучше исключение посещения многолюдных мест – несложные, но эффективные меры профилактики инфицирования», – напомнили в Динской ЦРБ.