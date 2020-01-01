Динская ЦРБ: «Всем пациентам нужно обращаться в приемный покой»

1 января в социальных сетях «РВС» пришло сообщение от читательницы.

«Лечила свою ОРВИ, видимо, осложнение на пазухи пошло», – так она начала свою историю.

Далее рассказала, что пропила антибиотики, не помогли. Начала болеть голова. Поехала сегодня в Динскую ЦРБ, а ЛОР-врача там не оказалось.

«ЛОР-врачи как дежурят? А никак! Только 9-го выйдут все. Ничего не сделали. Даже направления не дали в Краснодар», – продолжила пациентка.

Журналист «РВС» обратилась в Динскую ЦРБ. Там прокомментировали, что пациентка наблюдалась в приёмном покое у терапевта, рекомендации получила. Повторный прием специалистом назначен 9 января.

Там же сообщили, что по всем вопросам необходимо обращаться в приемный покой ЦРБ на ул. Крайняя, 2а, где дальнейшие действия определят специалисты.