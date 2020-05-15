На днях в своем официальном аккаунте Динская ЦРБ сообщила радостную новость.

За 4 месяца в Динском районе родились 405 детей. Если сравнить с этим же периодом в прошлом году, это на 38 новорожденных больше.

Так как сейчас беременные женщины могут самостоятельно выбирать, в каком родильном доме им в первый или очередной раз становиться матерями, в акушерском отделении Динской ЦРБ в 2020 году родили не только жительницы муниципалитета.

С января по апрель были роженицы и из Краснодара, Усть-Лабинска, Белореченска, Тимашевска, Выселок, Адыгеи. Малышей, чьи матери приехали из других муниципальных образований за данный отрезок времени, 35.

“Мы, безусловно, понимаем, что существуют проблемы, и они общие для всего здравоохранения. Не совсем удовлетворяет материально-техническое состояние нашего акушерского отделения, хотелось бы, чтобы наши женщины находились в более комфортных палатах. Для этого планомерно проводятся ремонты, оснащается отделение. Главное для нас – это здоровье рожденных детей и минимальное количество осложнений после родов у женщин. Какими бы ни были условия, внешний вид роддома, главное – это работающие там специалисты”, – подчеркивается в аккаунте медучреждения.

Отмечается, что практически весь персонал в акушерском отделении имеет высшую квалификационную категорию.