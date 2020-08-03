Динская ЦРБ: «За 7 дней COVID-19 заболели еще 42 человека» (сводка)

Динская ЦРБ опубликовала в своем официальном аккаунте в инстаграме недельную сводку по коронавирусу в районе.

За прошедшие 7 дней список инфицированных в муниципалитете увеличился на 42 человека. Это на 16 случаев больше, чем за предыдущую неделю.

На 2 августа от COVID-19 лечатся 88 человек, 85 уже выздоровели.

Умерших жителей района за весь период от последствий коронавируса – два, один из них скончался в середине прошлой недели в краевой инфекционной больнице.

«Мы полагаем, что число лиц, инфицированных COVID-19, больше официально зарегистрированных случаев за счет больных с малосимптомными формами и бессимптомным течением заболевания. Эти люди не обращаются в медицинские учреждения, но являются активными распространителями инфекции. На прошлой неделе были зафиксированы случаи заражения граждан на торжественных семейных мероприятиях, работников организаций, чья деятельность связана с контактом с большим количеством людей, а также отдыхающих, посетивших морское побережье нашего края», – сообщили в медучреждении.

Динская центральная больница настоятельно рекомендует следовать требованиям Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима, обработке рук и ограничению посещений мест с массовым пребыванием людей.



