За выходные подтверждены 5 новых случаев COVID-19

За выходные в Динском районе еще у 5 пациентов подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом в своем официальном аккаунте инстаграма сообщила Динская ЦРБ.

Два человека заразились от инфицированных, один по месту работы, другой по факту проживает в Краснодаре, но имеет прописку в одном из сельских поселений муниципалитета. Еще один пациент, по сообщению медиков, “указывает на многочисленные контакты с родственниками”.

За весь период на 31 мая зарегистрировано 47 случаев подтвержденного коронавируса. 24 из них еще лечатся. Самому младшему заболевшему 1 год, старшему – 86 лет.

Всего в Краснодарском крае выявлено 3824 больных COVID-19. Из них 225 детей.

Скончались 32 человека.

Выздоровели 2711.