Динских школьников будут бесплатно возить в транспорте за пятерки

ООО «СВП» на всех своих маршрутах весь сентябрь будет бесплатно провозить учеников, которые покажут водителю дневник с отличной оценкой.

Как рассказали журналисту «РВС» в компании, изначально эта инициатива исходила от водителей, которые так пытались сделать доброе дело для детей.

Когда об этом узнало руководство, то сразу же поддержало идею.

«Детскую радость не заменить никакими деньгами. Этим шагом мы хотим повысить успеваемость у школьников, показать им, что хорошо учиться – это здорово. Ведь даже маленькое доброе дело сделает этот мир лучше. Важно показывать подрастающему поколению, что всегда нужно быть человечными, стараться делать что-то хорошее для окружающих», – считает руководитель ООО «СВП» Юрий Лебедев.

Пока эта акция будет действовать в течение сентября, но предприятие планирует ввести ее на постоянной основе и сделать своей «визитной карточкой».

Кроме того, следует отметить, что в День знаний абсолютно все школьники смогут бесплатно пользоваться автобусами данного перевозчика.

Напомним, в Динском районе это следующие маршруты: № 126 «Старомышастовская — Краснодар».

№ 120 «Новотитаровская — Краснодар», маршруты № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 станицы Динской.

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