Динские акробаты покоряют новые вершины

В городе Краснодаре с 6 по 10 февраля 2019 года прошли чемпионат и первенство ЮФО по спортивной акробатике.

Как говорят организаторы, в столице Кубани такого количества акробатов еще никогда не было.

600 спортсменов приняли участие по четырем возрастным категориям:

11-16 лет;

12-18 лет;

13-19 лет;

14 лет и старше.

От Динского района выступали ребята по трём возрастным категориям. В упорной борьбе акробатам удалось выполнить поставленную задачу и пройти в шестерку для дальнейшего участия в первенстве России:

смешанные пары Юлия Ильиных и Матвей Котов (программа мастеров спорта 12-18 лет и 13-19 лет);

Ангелина Крупник и Арсений Подкорытов (программа 11-16 лет).

Ребята обучаются в спортивной школе № 1 под руководством тренера-преподавателя Александры Дух.