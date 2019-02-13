Динские акробаты покоряют новые вершины
В городе Краснодаре с 6 по 10 февраля 2019 года прошли чемпионат и первенство ЮФО по спортивной акробатике.
Как говорят организаторы, в столице Кубани такого количества акробатов еще никогда не было.
600 спортсменов приняли участие по четырем возрастным категориям:
11-16 лет;
12-18 лет;
13-19 лет;
14 лет и старше.
От Динского района выступали ребята по трём возрастным категориям. В упорной борьбе акробатам удалось выполнить поставленную задачу и пройти в шестерку для дальнейшего участия в первенстве России:
смешанные пары Юлия Ильиных и Матвей Котов (программа мастеров спорта 12-18 лет и 13-19 лет);
Ангелина Крупник и Арсений Подкорытов (программа 11-16 лет).
Ребята обучаются в спортивной школе № 1 под руководством тренера-преподавателя Александры Дух.
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