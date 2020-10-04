Динские акробаты завоевали золото

Динские акробаты завоевали золото

Динские акробаты завоевали золото

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21 час назад Газета РВСДинскиеДинской районНовости Динского района

Акробаты из Динской взяли золото.

В Новомихайловском прошли всероссийские соревнования по спортивной акробатике памяти заслуженного тренера СССР Геннадия Карповича Казаджиева. Среди участников были разные регионы: Пермская область, Хабаровский край, Татарстан, Башкирия, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Краснодарский край. 

Динской район представляли воспитанники ДЮСШ № 1 Кристина Волошина, Егор Кравченко, Ангелина Крупник и Арсений Подкорытов.

Выступали акробаты по программе мастера спорта.

Смешанная пара Кристины Волошиной и Егора Кравченко заняла первое место. Тренер спортсменов – Александра Дух. Поздравляем, так держать!

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