Динские дзюдоисты в Адыгее
Воспитанники краевого центра спортивных единоборств, подопечные тренера Дениса Королева достойно представили Динской район на соревнованиях в Тлюстенхабле.
Турнир по дзюдо на призы спортивного клуба «Комсомолец» собрал юных спортсменов из разных уголков Краснодарского края и Республики Адыгея.
Динские спортсмены достойно бились и получили заслуженные награды.
Тимур Барахусти — бронза.
Макар Золотых — бронза.
Роберт Хачатрян — серебро.
Давид Барахусти — бронза.
Родители отмечают, что тренер Денис Королев вкладывает всю душу в своих воспитанников, поэтому они верят, что впереди у ребят много побед и достижений.
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