Динские дзюдоисты в Адыгее

Воспитанники краевого центра спортивных единоборств, подопечные тренера Дениса Королева достойно представили Динской район на соревнованиях в Тлюстенхабле.

Турнир по дзюдо на призы спортивного клуба «Комсомолец» собрал юных спортсменов из разных уголков Краснодарского края и Республики Адыгея.

Динские спортсмены достойно бились и получили заслуженные награды.

Тимур Барахусти — бронза.

Макар Золотых — бронза.

Роберт Хачатрян — серебро.

Давид Барахусти — бронза.

Родители отмечают, что тренер Денис Королев вкладывает всю душу в своих воспитанников, поэтому они верят, что впереди у ребят много побед и достижений.