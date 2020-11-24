Динские каратисты – призеры на всероссийских соревнованиях

21-22 ноября во дворце спорта "Олимп" в Краснодаре состоялись всероссийские соревнования по киокусинкай "Кубок Черного моря". Первые после долгого перерыва из-за пандеми.

Спустя восемь месяцев без участия в турнирах спортсмены Динской детско-молодежной федерации киокусинкай достойно на них выступили.

Результаты

Призеры всероссийских соревнований:

Никита Никитин – 2 место (тренер А. И. Савчук);

Алена Будилова – 2 место (тренер А. В. Шпилевая);

Богдан Мельтев – 3 место (тренер К. А. Соловьев);

1 место среди ветеранов в своей категории занял Алексей Чельцов (тренер К. А. Соловьев).

Бронзовыми призерами в чемпионате всероссийских соревнований стали Никита Шарин и Дарья Рыбчак (тренер А. И. Савчук).







