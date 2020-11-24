Динские каратисты – призеры на всероссийских соревнованиях

Динские каратисты – призеры на всероссийских соревнованиях

Динские каратисты – призеры на всероссийских соревнованиях

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5 часов назад Газета РВСДинской районКаратисты Динского районаНовости Динского района

21-22 ноября во дворце спорта "Олимп" в Краснодаре состоялись всероссийские соревнования по киокусинкай "Кубок Черного моря". Первые после долгого перерыва из-за пандеми.

Спустя восемь месяцев без участия в турнирах спортсмены Динской детско-молодежной федерации киокусинкай достойно на них выступили.

Результаты

Призеры всероссийских соревнований:

  • Никита Никитин  2 место (тренер А. И. Савчук);
  • Алена Будилова  2 место (тренер А. В. Шпилевая);
  • Богдан Мельтев – 3 место (тренер К. А. Соловьев);

1 место среди ветеранов в своей категории занял Алексей Чельцов (тренер К. А. Соловьев). 

Бронзовыми призерами в чемпионате всероссийских соревнований стали Никита Шарин и Дарья Рыбчак (тренер А. И. Савчук).

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