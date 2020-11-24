Динские каратисты – призеры на всероссийских соревнованиях
21-22 ноября во дворце спорта "Олимп" в Краснодаре состоялись всероссийские соревнования по киокусинкай "Кубок Черного моря". Первые после долгого перерыва из-за пандеми.
Спустя восемь месяцев без участия в турнирах спортсмены Динской детско-молодежной федерации киокусинкай достойно на них выступили.
Результаты
Призеры всероссийских соревнований:
- Никита Никитин – 2 место (тренер А. И. Савчук);
- Алена Будилова – 2 место (тренер А. В. Шпилевая);
- Богдан Мельтев – 3 место (тренер К. А. Соловьев);
1 место среди ветеранов в своей категории занял Алексей Чельцов (тренер К. А. Соловьев).
Бронзовыми призерами в чемпионате всероссийских соревнований стали Никита Шарин и Дарья Рыбчак (тренер А. И. Савчук).
Комментарии