Динские пловцы победили на Первенстве России

Динские пловцы победили на Первенстве России

Динские пловцы победили на Первенстве России

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7 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского района

В Саранске прошло Первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. 

Участвовали в них и воспитанники спортивной школы «Нептун» станицы Динской Марина Тихенко и Максим Рыбальченко. 

Марина Тихенко заняла 1 место на дистанции 200 метров на спине, а Максим Рыбальченко – 1 место на дистанции 100 метров, 2 место на дистанции 50 метров брассом, а в составе эстафетной команды Краснодарского края (4х100 к/а) завоевал серебро. 

Поздравляем спортсменов! 

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