Динские пловцы победили на Первенстве России

В Саранске прошло Первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок.

Участвовали в них и воспитанники спортивной школы «Нептун» станицы Динской Марина Тихенко и Максим Рыбальченко.

Марина Тихенко заняла 1 место на дистанции 200 метров на спине, а Максим Рыбальченко – 1 место на дистанции 100 метров, 2 место на дистанции 50 метров брассом, а в составе эстафетной команды Краснодарского края (4х100 к/а) завоевал серебро.

Поздравляем спортсменов!