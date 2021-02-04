Динские пловцы завоевали десятки медалей на краевых соревнованиях

Команда Динского района успешно выступила на краевых соревнованиях в Краснодаре по плаванию на призы серебряного и бронзового призера Олимпийских Игр 1976 года Любови Русановой. Прошли они с 1 по 3 февраля.

Результаты

4 золотых медали:

Елизавета Федосова 100м брасс;

Елизавета Федосова 50м батт;

Дмитрий Каменский 200м брасс;

Максим Зеленев 100м брасс.

9 серебряных медалей:

Елизавета Мурзанаева 200м вольный стиль;

Елизавета Мурзанаева 100м вольный стиль;

Илья Мурзанаев 200м комплекс;

Максим Панфилов 50м брасс;

Александра Чиркова 200м спина;

Кирилл Сафрошкин 100м спина;

Дмитрий Каменский 100м брасс;

Максим Зеленев 200м брасс;

Роман Князев 50м батт.

10 бронзовых медалей:

Никита Сафонов 200м спина;

Владислав Панюта 100м вольный стиль;

София Бернгардт 200м спина;

Александра Чиркова 100м спина;

Кирилл Сафрошкин 200м вольный стиль;

Михаил Федосов 100м комплекс;

Анастасия Пахомова 200м спина;

Мария Колотева 200м комплекс;

Захар Бартенев 200м вольный стиль;

Роман Князев 100м батт.

В номинации "Лучшая спортсменка турнира" победила Елизавета Федосова.