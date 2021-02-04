Динские пловцы завоевали десятки медалей на краевых соревнованиях

Динские пловцы завоевали десятки медалей на краевых соревнованиях

Динские пловцы завоевали десятки медалей на краевых соревнованиях

  57
8 часов назад Газета РВСДинские пловцыДинской районНовости Динского районаПлавание в Динском районе

Команда Динского района успешно выступила на краевых соревнованиях в Краснодаре по плаванию на призы серебряного и бронзового призера Олимпийских Игр 1976 года Любови Русановой. Прошли они с 1 по 3 февраля.

Результаты

4 золотых медали:

  • Елизавета Федосова 100м брасс;
  • Елизавета Федосова 50м батт;
  • Дмитрий Каменский 200м брасс;
  • Максим Зеленев 100м брасс.

9 серебряных медалей:

  • Елизавета Мурзанаева 200м вольный стиль;
  • Елизавета Мурзанаева 100м вольный стиль;
  • Илья Мурзанаев 200м комплекс;
  • Максим Панфилов 50м брасс;
  • Александра Чиркова 200м спина;
  • Кирилл Сафрошкин 100м спина;
  • Дмитрий Каменский 100м брасс;
  • Максим Зеленев 200м брасс;
  • Роман Князев 50м батт.

10 бронзовых медалей:

  • Никита Сафонов 200м спина;
  • Владислав Панюта 100м вольный стиль;
  • София Бернгардт 200м спина;
  • Александра Чиркова 100м спина;
  • Кирилл Сафрошкин 200м вольный стиль;
  • Михаил Федосов 100м комплекс;
  • Анастасия Пахомова 200м спина;
  • Мария Колотева 200м комплекс;
  • Захар Бартенев 200м вольный стиль;
  • Роман Князев 100м батт.

В номинации "Лучшая спортсменка турнира" победила Елизавета Федосова.

Комментарии