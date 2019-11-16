Динские полицейские пришли на помощь водителю

Динские полицейские пришли на помощь водителю

Динские полицейские пришли на помощь водителю

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15 часов назад Газета РВСДинской районЗаглохло автоНовости Динского районаПолицейские пришли на помощьПолиция

В редакцию «РВС» обратилась динчанка, рассказавшая историю о том, как сотрудники ГИБДД пришли ей на помощь, когда ее автомобиль заглох.

- 6 ноября  примерно в 9 часов вечера я  ехала по улице Красной в Динской.  Стрелка, показывающая уровень бензина, давно горела красным, и я совершила разворот, чтобы заправиться на АЗС.  Тут меня остановили сотрудники  ГИБДД  для проверки документов.

Машину я припарковала и заглушила на обочине, так, что она оказалась под уклоном.  После процедуры проверки документов  запустить двигатель я не смогла.  Полицейские подошли, узнали, в чем дело и тут же отправились  на заправку с канистрой. Приехали, заправили мне машину, пожелали счастливого пути. Я даже знакомым не успела позвонить позвать на помощь.

Хочу выразить благодарность экипажу 0964. Спасибо вам за человечность и отзывчивость!

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