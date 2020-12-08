Динские ребята получили награды в международном конкурсе
Воспитанники детской школы искусств станицы Динской получили высокие награды XXI международного конкурса детского и юношеского творчества «КТК-талантливым детям, 2020». Педагог Светлана Казека.
Задачи конкурса:
1. Развитие у детей интереса к творчеству.
2. Выявление и поддержка одаренных детей.
3. Знакомство руководителей детских творческих коллективов и детей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве, дополнительном художественном образовании.
4. Популяризация искусства хореографии, вокала, инструментальной музыки, театра среди детей и подростков.
5. Содействие развитию культуры детско-юношеского и молодежного творчества.
НАГРАДЫ
Вокальный академический ансамбль "Гармония" – диплом лауреата 2 степени.
Максим Кондратенко Максим – диплом лауреата 2 степени.
Тамара Тунян – диплом лауреата 1 степени.
Варвара Пономарева – диплом лауреата 3 степени.
Ксения Найденова – диплом лауреата 2 степени.
Детский хор
Специальный академический хор "Звоночки" – диплом лауреата 3 степени.
Образцовый специальный академический хор "Альтаир" – диплом лауреата 2 степени.
Художественное слово
Младшая группа:
Максим Кондратенко – диплом 2 степени.
Средняя группа:
Варвара Пономарева и Злата Скобенко – диплом 2 степени.
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