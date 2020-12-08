Динские ребята получили награды в международном конкурсе

Воспитанники детской школы искусств станицы Динской получили высокие награды XXI международного конкурса детского и юношеского творчества «КТК-талантливым детям, 2020». Педагог Светлана Казека.

Задачи конкурса:

1. Развитие у детей интереса к творчеству.

2. Выявление и поддержка одаренных детей.

3. Знакомство руководителей детских творческих коллективов и детей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве, дополнительном художественном образовании.

4. Популяризация искусства хореографии, вокала, инструментальной музыки, театра среди детей и подростков.

5. Содействие развитию культуры детско-юношеского и молодежного творчества.

НАГРАДЫ

Вокальный академический ансамбль "Гармония" – диплом лауреата 2 степени.

Максим Кондратенко Максим – диплом лауреата 2 степени.

Тамара Тунян – диплом лауреата 1 степени.

Варвара Пономарева – диплом лауреата 3 степени.

Ксения Найденова – диплом лауреата 2 степени.



Детский хор

Специальный академический хор "Звоночки" – диплом лауреата 3 степени.

Образцовый специальный академический хор "Альтаир" – диплом лауреата 2 степени.



Художественное слово

Младшая группа:

Максим Кондратенко – диплом 2 степени.

Средняя группа:

Варвара Пономарева и Злата Скобенко – диплом 2 степени.



