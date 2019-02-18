Динские школьники поучаствовали в акции «Посылка солдату»
Учащиеся 7 «Б» класса динской средней школы № 1 посетили краевой госпиталь для военнослужащих.
Ребята подготовили для солдат концертную программу, которая была посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Читали стихи, пели песни.
А накануне мальчики и девочки из 1-й школы собрали солдатам посылки и письма-треугольники, которые написали сами.
Ученики школы благодарят Динской военный комиссариат за содействие в организации поездки.
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