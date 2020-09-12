Динские спортсмены завоевали 6 медалей





В Казани прошел Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Наши земляки награждены медалями разных достоинств.

▫️Дмитрий Бирюков – 3 место с-2 дистанция 10000 м;

▫️Александр Коваленко – 2 место с-4 дистанция 500 м;

▫️Виктор Гавриленко – 2 место к-1 дистанция 1000 м, 3 место в к-4 дистанция 200 м;

▫️Ярослав Гладких – 3 место с-2 дистанция 10000 м, 3 место в эстафете с-1 дистанция 4*200;

▫️Светлана Твердохлеб – 4 место в с-2 500 м;

▫️Анна Началова – 4 место в к-2 дистанция 5000 м и 6 место к-4 дистанция 200 м;

▫️Илья Пономарев – 5 место в к-4 дистанция 10000 м.

Спортсмены Динского района также завоевали призовые места в марафоне – самой длинной дистанции в гребле на байдарках и каноэ в России: Анна Началова 2 место в лодке, Дмитрий Бирюков в каноэ двойке с Ярославом Гладких – 3 место.

Всего в соревновании участвовало около 400 спортсменов из различных уголков России.