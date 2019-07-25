Динские танцоры стали абсолютными победителями на всероссийском конкурсе
В Сочи с 18 по 22 июля проходил второй всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Танцуй и пусть весь мир подождет!».
В нем приняли участие 40 танцоров из Динского района. Это два образцовых хореографических ансамбля из Дома культуры Динской: «Ладушки» - дети 5-6 лет и «Непоседы» - дети 9-15 лет.
Постановщиками танцев и в том числе преподавателями являются заслуженный работник культуры Кубани Надежда Алексеевна Маркина и Клементий Сергеевич Маркин.
На фестивале ребята показали несколько номеров. «Ладушки» выступали с детским танцем «Чижик-пыжик», эстрадным танцем «Вася-Василек». Старшая группа «Непоседы» исполнила народные танцы «Озорные дробушки» и «Когда казаки в походе». Оба ансамбля показали общий номер – эстрадный танец «Кошки-мышки». Руководители подготовили и сольный танец «Варенька» в исполнении Олеси Тюковой.
Из всех номеров «Чижик-пыжик», «Кошки-мышки» и «Озорные дробушки» удостоены дипломов лауреатов 1 степени. «Вася-Василек» занял 3 место.
На фестивале ребята показали также танец «Синтетюриха», это был дебют как для самих танцоров, так и для зрителей. Данный номер отобрали на гала-концерт.
Конкурс делился на два этапа. Первый день – испытательный, все коллективы показывали свои номера и получали оценки жюри. Второй – турнир лауреатов, в нем предлагали поучаствовать тем, кто набрал наибольшее количество баллов. Старшая группа «Непоседы» представляла на нем свой танец «Когда казаки в походе» и заслужила высшую награду конкурса – кубок Гран-при.
Во время круглого стола их отметили председатели жюри и сами организаторы. Оба преподавателя награждены дипломами лучших балетмейстеров проекта.
Они рассказали, что тщательно к конкурсу готовились более 2 месяцев. Некоторые дети впервые танцевали на сцене. Всего в номинации «Хореография» приняли участие более 600 человек. Клементий Сергеевич отмечает, что дети были переполнены эмоциями:
До фестиваля ребята не понимали, почему мы столько репетируем, столько требуем от них. Они еще не знали этой ценности конкурса. А во время него после каждого выступления рыдали. У них спрашиваешь: «Почему плачете?», а они: «Не знаем». Это от счастья. После награждения, когда получили Гран-при, тоже все плакали: и малыши, и мальчики, и девочки взрослые, это был именно выброс эмоций. Все были счастливые, довольные.
Сейчас ребята на каникулах. После их окончания они начнут готовиться к совместному отчетному концерту с одним из артистов Большого театра.
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