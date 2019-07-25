Динские танцоры стали абсолютными победителями на всероссийском конкурсе

В Сочи с 18 по 22 июля проходил второй всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Танцуй и пусть весь мир подождет!».

В нем приняли участие 40 танцоров из Динского района. Это два образцовых хореографических ансамбля из Дома культуры Динской: «Ладушки» - дети 5-6 лет и «Непоседы» - дети 9-15 лет.

Постановщиками танцев и в том числе преподавателями являются заслуженный работник культуры Кубани Надежда Алексеевна Маркина и Клементий Сергеевич Маркин.

На фестивале ребята показали несколько номеров. «Ладушки» выступали с детским танцем «Чижик-пыжик», эстрадным танцем «Вася-Василек». Старшая группа «Непоседы» исполнила народные танцы «Озорные дробушки» и «Когда казаки в походе». Оба ансамбля показали общий номер – эстрадный танец «Кошки-мышки». Руководители подготовили и сольный танец «Варенька» в исполнении Олеси Тюковой.

Из всех номеров «Чижик-пыжик», «Кошки-мышки» и «Озорные дробушки» удостоены дипломов лауреатов 1 степени. «Вася-Василек» занял 3 место.

На фестивале ребята показали также танец «Синтетюриха», это был дебют как для самих танцоров, так и для зрителей. Данный номер отобрали на гала-концерт.

Конкурс делился на два этапа. Первый день – испытательный, все коллективы показывали свои номера и получали оценки жюри. Второй – турнир лауреатов, в нем предлагали поучаствовать тем, кто набрал наибольшее количество баллов. Старшая группа «Непоседы» представляла на нем свой танец «Когда казаки в походе» и заслужила высшую награду конкурса – кубок Гран-при.

Во время круглого стола их отметили председатели жюри и сами организаторы. Оба преподавателя награждены дипломами лучших балетмейстеров проекта.

Они рассказали, что тщательно к конкурсу готовились более 2 месяцев. Некоторые дети впервые танцевали на сцене. Всего в номинации «Хореография» приняли участие более 600 человек. Клементий Сергеевич отмечает, что дети были переполнены эмоциями: