Динской и Кореновский районы объединились для велопробега
Об этом в своём официальном аккаунте сообщил глава муниципалитета Евгений Пергун.
Участие приняли порядка 30 человек.
«Путь в 40 километров от города Кореновска до станицы Динской группа велосипедистов из двадцати человек преодолела за 2,5 часа. На въезде в Динскую к ним присоединились местные велосипедисты», – говорится в новости.
Участники велопробега возложили цветы к подножию монумента Скорбящей матери на мемориальном комплексе, а затем направились на экскурсию в Комсомольский парк.
Комментарии
Чет я не пойму, в каком они месте на фото.