Динской художник выиграл конкурс «Артис-2018»

Данил Шуваев, воспитанник Динской ДШИ, признан победителем международного конкурса детского и юношеского творчества «Артис 2018» в номинации «Живопись» (младшая возрастная категория, дети до 12 лет).

Награду Данил получал в Санкт-Петербурге во время красочной церемонии награждения.

Победу он разделил со своим преподавателем Анной Меньковой.

В конкурсе приняли участие юные таланты из 5 стран, 51 субъекта РФ.

Поздравляем Данила!