Динской художник выиграл конкурс «Артис-2018»
Данил Шуваев, воспитанник Динской ДШИ, признан победителем международного конкурса детского и юношеского творчества «Артис 2018» в номинации «Живопись» (младшая возрастная категория, дети до 12 лет).
Награду Данил получал в Санкт-Петербурге во время красочной церемонии награждения.
Победу он разделил со своим преподавателем Анной Меньковой.
В конкурсе приняли участие юные таланты из 5 стран, 51 субъекта РФ.
Поздравляем Данила!
Комментарии
Вот эти уроды по обе стороны от "победителя" и принесли "победу"?!.. Даааа.... Запад уродует НАШИХ детей, задаривая печеньками и конфетками! Ну и наши колаборанты им помогают по мере сил, сволота!