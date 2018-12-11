Динской художник выиграл конкурс «Артис-2018»

Динской художник выиграл конкурс «Артис-2018»

Динской художник выиграл конкурс «Артис-2018»

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15 дней назад Артис 2018Динская детская школа ИскусствДинская ДШИДинской районПобедитель конкурсаХудожник из Динской стал победителем конкурса

Данил Шуваев, воспитанник Динской ДШИ, признан победителем международного конкурса детского и юношеского творчества «Артис 2018» в номинации «Живопись» (младшая возрастная категория, дети до 12 лет).

Награду Данил получал в Санкт-Петербурге во время красочной церемонии награждения.

Победу он разделил со своим преподавателем Анной Меньковой.

В конкурсе приняли участие юные таланты из 5 стран, 51 субъекта РФ.

Поздравляем Данила!

Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 15 дней назад

Вот эти уроды по обе стороны от "победителя" и принесли "победу"?!.. Даааа.... Запад уродует НАШИХ детей, задаривая печеньками и конфетками! Ну и наши колаборанты им помогают по мере сил, сволота!

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