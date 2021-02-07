Как в Динском районе расчищают снег техника и люди

Этой ночью, с 6 на 7 февраля, во многих районах Краснодарского края шел снег. Сейчас на краевых дорогах продолжают устранять зимнюю скользкость с помощью противогололедных материалов. За сутки израсходовали более 5,4 тысяч тонн смеси.

В Динском районе к расчистке региональных дорог привлекли 16 комплексных дорожных машин и 36 рабочих. На местных дорогах поселений работали 25 единиц техники - 11 тракторов, 7 грейдеров, бульдозеры, погрузчики и экскаваторы. Тротуары и дороги расчищали 72 работника коммунальных служб.

“Автобусное сообщение не прерывалось, нет ограничения и в движении автотранспорта”, - прокомментировали в пресс-службе администрации Динского района.

Сегодня, 7 февраля, в “РВС” прислали видео, на котором видно, как люди расчищали территорию вокруг своего дома, совершенно не заботясь о других.

Происходило все на улице Береговой в Динской. Борцы со снегом выкидывали его на проезжую часть. В итоге, по словам очевидца за ночь 3 авто приходилось вытаскивать. Машины, особенно легковые просто взяли в снегу.