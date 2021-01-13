Динской район - один из лидеров по производству тепличных овощей
В 2020 году на Кубани собрали 119 тысяч тонн овощей в защищенном грунте.
Наш регион – один из главный производителей тепличных овощей в стране. В крае работают 10 крупных тепличных комплексов общей площадью 230 гектаров.
"Их мощность позволяет круглогодично покрывать потребность региона в свежих овощах", – передает слова замгубернатора Андрея Коробки пресс-служба администрации Краснодарского края.
На сегодняшний день по производству тепличных овощей лидируют следующие муниципалитеты: Динской, Тимашевский, Белореченский, Северский, Красноармейский районы и Краснодар.
Площадь современных высокотехнологических теплиц и производство овощей в защищенном грунте за последние 6 лет выросли практически в 2 раза.
Расиширился и список выращиваемых культур. Кроме помидоров и огурцов, существенный объем занимают баклажаны, болгарский перец, зеленные культуры.
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