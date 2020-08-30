Динской район получил 126,8 миллионов рублей из краевого бюджета
126,8 млн Динской район получил из краевого бюджета.
Но ждать новых проектов по благоустройству пока не стоит. Это помощь из краевой казны для преодоления последствий пандемии.
⠀
Получил деньги не только Динской район, а все муниципальные образования края.
⠀
"Местные бюджеты недополучили доходы, которые могли направить на благоустройство или развитие спортивной составляющей. И вот это «проседание» доходов край восполнит. Возможности краевой казны сегодня позволяют это делать", - так комментирует выплаты Вениамин Кондратьев.
⠀
Как сообшает пресс-служба администрации, в апреле в течение трех этапов в Динской район уже направили на сбалансированность бюджета 100 млн рублей, в августе – еще 26,8 млн рублей.
⠀
Средства пошли на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов в условиях действия ограничительных мер, переноса сроков либо отмены уплаты отдельных налоговых и неналоговых платежей.
Комментарии