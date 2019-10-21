Динской район принял участие в региональном форуме «Дело за малым»

Динской район принял участие в региональном форуме «Дело за малым»

Динской район принял участие в региональном форуме «Дело за малым»

  83
3 часа назад Бизнес-форумГазета РВСДело за малымДинской районИлон МаскКраснодарНовости Краснодарского краяРегиональный форумСергей ГалицкийФорум в КраснодареФорум предпринимателейЧеловеческий капиталЭкспоград Юг

18-19 октября в Краснодаре прошел традиционный форум для представителей малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Тема этого года: «Человеческий капитал».

В нем приняла участие и делегация из Динского района в составе 40 человек. Возглавляли ее заместители главы муниципалитета Юрий Клесов и Светлана Ляшенко.

Участники события делились на две категории: кто только собирается начать свое дело — будущие предприниматели и те, у кого оно уже есть. В эти дни у них была возможность обменяться опытом друг с другом и посетить выступления профессионалов.

Работа форума включала в себя несколько аспектов:

  • лекции;
  • мастер-классы;
  • презентации;
  • семинары;
  • круглые столы;
  • планерные заседания;
  • панельные дискуссии.

Кроме этого, присутствующие могли поучаствовать в бизнес-играх, посетить выставку франшиз, посмотреть на fashion-показ, сходить на Stand Up, ток-шоу или вечеринку.

На территории мероприятия действовала торжественная зона регистрации ИП, где работали специалисты МФЦ.

Данные по итогу форума:

  • 5 стран;
  • 70 регионов России;
  • более 100 мероприятий за 2 дня;
  • более 200 спикеров;
  • 231 волонтер;
  • более 25 000 участников;
  • 5 новых индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались в дни проведения мероприятия.

Среди гостей самыми востребованными стали: российский космонавт, Герой РФ, полковник ВВС Геннадий Падалка, предприниматель Сергей Галицкий, австралийский писатель Аллан Пиз, ведущий эксперт по нетворкингу в России Гил Петерсил, специалист по лидерству Радислав Гандапас, владелец авторского СМИ, фотограф и бизнесмен Илья Варламов. По телемосту с участниками связывался американский инженер, основатель компании Tesla и Space X Илон Маск.

Из политиков на бизнес-мероприятии присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин и другие.

«Какие люди в крае, такой и будет край. Какие люди в стране, такой и будет страна, это же очевидно. Поэтому мы еще раз обращаемся к тому, что самое большое богатство и самый основной капитал — это мы, друзья, мы — жители нашего края и страны», - прокомментировал событие Вениамин Кондратьев.

На Кубани данный форум проходит в третий раз. Губернатор края назвал его самым масштабным по охвату за все годы проведения.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Комментарии