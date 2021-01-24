Динской район присоединился к акции «Блокадный хлеб»

На Кубани началась Всероссийская акция «Блокадный хлеб».

Участвует в ней и Динской район.

В образовательных учреждениях 27 января – в день полного снятия блокады Ленинграда, проведут урок памяти.

Мероприятия организовано уже не впервые. Напомним, его ключевым символом является кусочек хлеба весом 125 грамм – это минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда.

В том году школьники во всех поселениях района раздавали его местным жителям в знак памяти. В связи с запретом на массовые мероприятия из-за эпидобстановки в таком формате акция проводиться не будет. Некоторые викторины и эстафеты будут организованы в онлайне.

В прошлом году в акции «Блокадный хлеб» приняли участие более 1 млн кубанцев.

Как это было в 2020 году, смотрите по ссылке.