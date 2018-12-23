Динской район встретит Новый год со снегом?

Вероятность того, что смена годов пройдет не по традиционному кубанскому сценарию – с дождем и грязью, а со снегом и морозцем, весьма высока.

Синоптики прогнозируют похолодание уже с ночи вторника, когда температура воздуха опустится до минусовых значений, а дождь может перейти в мокрый снег.

С четверга, 27 декабря, по субботу, 29 декабря, ожидается переменная облачность, температура на грани нуля с опусканием до -3 ночью.

В воскресенье, 30 декабря, на Динской район может обрушиться снегопад. Температура будет держаться на минусовых значениях, а это значит, что снег не растет.

Сами синоптики не очень любят долгосрочные прогнозы и подчеркивают, что самые точные – это прогнозы погоды на три ближайших дня. Так что снег к нам еще может и не дойти. Но в целом сценарий развития погоды именно таков – к снегу и морозу.