Динской районный суд наказал нетрезвого водителя

Суд вынес приговор 38-летнему динчанину, ранее задержанному за управление автомобилем в нетрезвом виде.

"Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ*, и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на два года", - прокомментировала старший помощник прокурора Динского района Екатерина Зименко.

В суде установили, что подсудимый ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Находясь в алкогольном опьянении, он вновь сел за руль. Его остановили сотрудники ДПС ОВ ГИБДД ОМВД России по Динскому району, но водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Приговор вступил в законную силу.

* Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию