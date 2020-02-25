Динской школьник собрал данные об истории Комсомольского парка

Динской школьник собрал данные об истории Комсомольского парка

Динской школьник собрал данные об истории Комсомольского парка

  336
12 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районДинской школьникКомсомольский паркМакар БарановНовостиНовости Динского районаШкола

“РВС” уже много раз писала о Комсомольском парке - о ходе его реконструкции, мероприятиях, которые там проходят регулярно. Но как-то не приходилось писать об истории его создания.

Сегодня мы расскажем, как все начиналось. И поможет нам в этом Макар Баранов - ученик 5 "Д" класса школы № 2, который собрал много интересной информации для выступления на научно-практической конференции.

Об истории создания Комсомольского парка школьнику рассказала председатель Динского районного совета ветеранов Валентина Николаевна Прокопова.

“Название парка “Комсомольский” идет от всем известных комсомольцев. В 1968 году в Динской парков не было, но людям очень хотелось, чтобы появилось место, где можно прогуляться, отдохнуть, насладиться пением птиц и красотой окружающей природы.

Приближался большой праздник - 50 лет комсомола Советского Союза. На сессии райисполкома председатель Василий Прокопов и секретарь Иван Зубенко приняли решение выделить участок для создания парка.

Они проехали всю станицу Динскую и выбрали участок на берегу реки. Земля эта была пашней, пользовался ею колхоз “40 лет Октября”.

Прошли процедуру отторжения земли и поручили архитектору Евгению Шилову подготовить проектно-сметную документацию для создания парка. Затем проект был утвержден на сессии райкома партии. Получился он необычным - деревья решили сажать не аллеями, а группами.

Так как в то время в станице Динской не было питомника, саженцы заказывали очень далеко - в городе Нальчике.

Работники питомника готовили деревья прямо с комьями земли, а затем на грузовых машинах доставляли в станицу.

Весь парк разделили между различными местными организациями - каждая должна была ухаживать за деревьями: поливать, полоть, косить траву.

И вот в октябре состоялось открытие парка, воздвигли стелу памяти погибших воинов, высадили розы, много цветов.

К величайшему сожалению, в 90-х годах парк был заброшен.

Когда Сергей Жиленко стал главой Динского района, парк начали реконструировать. Выкорчевали очень много деревьев, демонтировали стелу, часть парка отвели под строительство - решили создать спорткомплекс для оздоровления молодежи.

Во время обледенения в 2013 году в парке очень сильно пострадали деревья.

Но его быстро привели в порядок, почистили, высадили дополнительно еще около 1000 саженцев вдоль берега реки.

28 декабря 2019 года в честь 75-летия Победы Великой Отечественной войны по инициативе районного совета ветеранов глава Динского поселения Виталий Литвинов выделил участок в парке, где работники администрации, ветераны, казаки и школьники высадили 75 берез.

А совсем недавно в парке появились необычные фигуры. Скульптуры в виде сказочных героев расположились в различных уголках парковой зоны и стали очередной изюминкой районного центра.

С 2018 года полным ходом идет реконструкция Комсомольского парка в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда». Уже готовы детские площадки, беговая дорожка, новые лавочки, разные спортивные площадки. Сейчас на территории разместились 8 малых архитектурных форм, но надеемся, что в будущем их станет больше”, - пишет Макар Баранов.

Школьник призывает помнить историю, при этом хранить все то, что сделано для людей.

Мальчик предлагает властям установить в Комсомольском парке стенд, на котором будет размещена его история - от создания до наших дней.

Комментарии