Динской центральный рынок не будет закрываться

Динской центральный рынок не будет закрываться
Фото: realty.ria.ru

Динской центральный рынок не будет закрываться

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9 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районКарантинКоронавирусНовости Динского районаРынок

В редакцию «РВС» поступило обращение от обеспокоенного жителя станицы Динской. Он выразил озадаченность по поводу рынка, который находится в центре станицы. По его словам, это место, где ежедневно находится большое количество людей, преимущественно пожилого возраста. А так как сейчас в стране напряженная ситуация с коронавирусом, где в группе повышенного риска как раз пенсионеры, то рынок может стать опасным для них местом. К тому же обратившийся мужчина провел аналогию с Китаем, где очагом распространения инфекции стал именно рынок. Его интересует судьба торговой точки на грядущую нерабочую неделю.


«РВС» обратилась к администрации рынка, где журналисту ответили, что место попадает под стратегически важные объекты. Продовольственные точки не станут закрываться на выходные, а рынок как раз является такой точкой. 26 марта по громкоговорителю администрация оповестила покупателей, что рынок будет работать в штатном режиме.

Комментарии

Олег
Олег 8 часов назад

Мда... все закрыли, даже поликлинику, а рынок нет! Сочувствую людям, там работающим.

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эксперт
эксперт 5 часов назад

У этих людей другого дохода нет, поэтому и выбора нет. Но я думаю, что это не надолго, закроют скоро все, кроме магазинов

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Василий
Василий эксперт 3 часа назад

Если только они не умрут к этому времени.

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