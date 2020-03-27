Динской центральный рынок не будет закрываться

В редакцию «РВС» поступило обращение от обеспокоенного жителя станицы Динской. Он выразил озадаченность по поводу рынка, который находится в центре станицы. По его словам, это место, где ежедневно находится большое количество людей, преимущественно пожилого возраста. А так как сейчас в стране напряженная ситуация с коронавирусом, где в группе повышенного риска как раз пенсионеры, то рынок может стать опасным для них местом. К тому же обратившийся мужчина провел аналогию с Китаем, где очагом распространения инфекции стал именно рынок. Его интересует судьба торговой точки на грядущую нерабочую неделю.





«РВС» обратилась к администрации рынка, где журналисту ответили, что место попадает под стратегически важные объекты. Продовольственные точки не станут закрываться на выходные, а рынок как раз является такой точкой. 26 марта по громкоговорителю администрация оповестила покупателей, что рынок будет работать в штатном режиме.