В редакцию «РВС» обратились таксисты одной из динских фирм перевозок с информацией о том, что в районе объявился «заяц». И. - молодой человек, возрастом примерно 25-26 лет, пользуется услугами такси и не оплачивает свои поездки. Казалось бы, такая практика не новая в профессии таксистов, однако И. за полгода своего «промысла» успел обмануть водителей на внушительную сумму.





Как рассказали в офисе одной из фирм такси, адрес проживания «зайца» смогли вычислить спустя несколько подобных случаев. Также один из таксистов в центре Динской сказал, что информация по «зайцу» уже проходила по группам таксистов, с описанием человека и предупреждением о его повадках. Журналист «РВС» также встретился с таксистом, который подвозил молодого человека. Он описал типичное поведение И. - рассказывает водителям про свою жизнь, хвастается заслугами: то работает в ОМОНе, то в частном охранном агенстве, то служит по контракту в Сирии. Иногда, будучи пьяным, демонстративно размахивает дорогим телефоном, с предложением расплатиться устройством вместе денег. Обычно, когда такси доезжает до конечного пункта назначения, И. выходит из автомобиля, говорит, что сейчас вынесет деньги и пропадает.



В один из подобных моментов злостного неплательщика удалось поймать. «Тёмную» ему устраивать не стали, но доходчиво объяснили, что его деятельность — плохая, и так делать лучше не стоит.

По слухам молодого человека задержали, но за другие правонарушения. "РВС" обратилась в полицию с запросом.



