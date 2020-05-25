Диспетчер 107 и 108 маршрутов: «Расписание лучше уточнять заранее»

Утро 25 мая в «РВС» началось с жалоб. Люди собрались на работу, пришли на остановку согласно времени отправления 107 автобуса, опубликованного на днях, но он не приехал. Возмущения динчан поступают как на сайте, так и в социальных сетях газеты.

«По какому расписанию передвигаться?» – задается вопросом одна из подписчиц «РВС» в инстаграме.

Маршруты № 107 «Динская – Краснодар», № 108 «Динская – Краснодар», № 127 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар» обслуживает перевозчик ООО «Кубаньтранссервис».

Во время составления графика диспетчер отправил журналисту расписание, которое было размещено ранее.

Так как сейчас ситуация с пассажиропотоком нестабильная, время отправления за эти дни поменялось.

Сегодня опять связались с ООО «Кубаньтранссервис». Там сообщили, что 25 мая 107 и 108 автобусы ходят по воскресному расписанию. Как будет завтра и в дальнейшем, точного ответа нет.

Чтобы избежать неприятностей, перевозчик призывает заранее прозванивать в диспетчерскую и уточнять время отправления автобусов.

Номер телефона 8 (918) 167-23-38.



